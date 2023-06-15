ВОЙНА В Украине Украина задействовала только 3 из 12 бригад в контрнаступлении - Reuters

2023-06-15 16:05

Военный аналитик из Польши Конрад Музыка, который внимательно следит за ходом войны, сообщил, что лишь 3 из 12 бригад участвовали в контрнаступлении на юго-востоке Украины, передает Reuters.

Как сообщается, контрнаступление Украины обретает форму, но главное испытание еще впереди, поскольку ВСУ находятся на некотором удалении от главной линии обороны России, а основная часть сил, подготовленных к наступлению, все еще находится в режиме ожидания.

По данным агентства, Украина готовилась к контрнаступлению в течение как минимум шести месяцев после того, как отбила Херсон, в сентябре - часть Харьковской области, а в апреле прошлого года заставила российские войска отступить из-под Киева.

По словам аналитиков, для операции военные создали 12 бронетанковых бригад, девять из них обучены и оснащены на Западе. Бригада обычно включает не менее 3500-4000 военнослужащих.

Ситуация на фронте - последние данные

По данным Генштаба, контрнаступление ВСУ сейчас ведется по двум направлениям: Бердянском и Бахмутском направлениях.

По последним данным, потери России в Украине с февраля прошлого года приближаются к 218 тысячам. Только за минувшие сутки украинские военные ликвидировали 580 оккупантов.