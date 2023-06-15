ВОЙНА В Украине За 25 минут: в Украине упростили процедуру купли-продажи авто

2023-06-15 21:37

 

Процедура купли-продажи авто в Украине станет проще. Теперь на услугу может потребоваться всего 25 минут.

О нововведении рассказать заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый, пишет "Хвиля" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Главное - записаться в электронную очередь.

"Для купли-продажи автомобиля необходимо: записаться в электронную очередь на конкретно определенную дату и время и получить услугу, потратив всего около 25 мин", - сообщил он.

Так, по решению правительства Украины было принято постановление, благодаря которому теперь во время перерегистрации транспортного средства (применяемого) проведение экспертного исследования не является обязательным, за исключением ввоза подержанных автомобилей из-за границы впервые.

Драпятый подчеркнул, что провести экспертное исследование транспортного средства и регистрационных документов к нему возможно по желанию продавца или покупателя.

 

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