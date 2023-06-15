ВОЙНА В Украине Япония ведет переговоры о поставках снарядов США, которые будут переданы ВСУ для контрнаступления – WSJ

2023-06-15 22:15



Япония рассматривает возможность поставок США артиллерийских снарядов для 155 мм пушек, чтобы пополнить запасы для контрнаступления Вооруженных сил Украины. До сих пор Токио оказывало Киеву только нелетальную помощь.

Об этом говорится в материале The Wall St Journal. Отмечается, что боеприпасы могут быть предоставлены в соответствии с соглашением 2016 года, позволяющим Японии и США обмениваться оружием в рамках их давнего альянса в области безопасности.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин в переговорах с министром обороны Японии Ясукадзу Хамадой похвалил Токио за оказанную Украине нелетальную военную поддержку и сказал, что дополнительная помощь будет приветствоваться.

Напомним: в мае японское правительство приняло решение о предоставлении Украине примерно 100 грузовиков для использования ВСУ. Также Токио планирует передать пайки украинским военнослужащим.

Кроме того, японские власти выразили готовность принять раненых украинских военных. Это показывает готовность Японии оказать помощь и поддержку Украине в этот сложный период.

"Первые два автомобиля уже в пути в Украину, другие будут следовать после прохождения техосмотра и необходимой подготовки. Впервые в послевоенной истории Японии Силы самообороны передают военную технику воюющей стране. Продолжение следует", – подчеркнул историческую значимость события посол Украины в Токио Сергей Корсунский.