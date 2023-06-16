ВОЙНА В Украине Дания и Норвегия подготовили новый пакет военной помощи Украине

2023-06-16 19:31

Дания и Норвегия продолжают объединять усилия в поставках артиллерийских снарядов для украинской армии. На этот раз речь идет о более 10 тысяч боеприпасов, сообщает минобороны Дании.

В ведомстве отметили, что Норвегия передаст собственно снаряды, а Дания - заряды и запалы к ним. Также Дания дополнительно предоставит еще 1500 комплектных артснарядов и 500 гранат.

"Украинцы продолжают испытывать большую и насущную потребность в боеприпасах для борьбы с Россией. Вместе с другими странами ЕС и НАТО Дания находится в процессе реагирования рядом различных инициатив. Вместе с Норвегией мы теперь можем прислать более 10 тысяч полных артиллерийских снарядов в течение короткого периода времени", - сказал исполняющий обязанности министра обороны Троэлс Лунд Поульсен.

Напомним, ранее Дания и Норвегия передали Украине восемь тысяч снарядов калибра 155 мм. Боеприпасы подходят под артиллерийские самоходки Caesar, которые Дания подарила Украине в начале 2023 года.