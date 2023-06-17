ВОЙНА В Украине Украина перехватывает инициативу, но для победы нужно дальнобойное оружие - Минобороны

2023-06-17 11:05



Силы обороны для нанесения высокоточных ударов должны иметь вооружение дальностью до 200 км.

Сейчас украинская армия перехватывает инициативу в войне с россиянами. Однако, для наращивания силы и победы требует дальнобойного вооружения дальностью до 200 километров.

Как заявил заместитель министра обороны Владимир Гаврилов, все военные планы украинских военных реализуются в соответствии с оценками, но для победы над российскими захватчиками Силам обороны Украины требуется дальнобойное высокоточное вооружение.

"Главное в современной войне - это владение обстановкой, чтобы знать положение противника, а также иметь возможности наносить высокоточные удары на дальние расстояния. То есть иметь оружие, которое способно поражать противника на дальности до 200 км", - отметил он.

По словам Гаврилова, сейчас Украина находится на пути к получению самолетов, которые прежде всего будут защищать небо от российских баллистических и других ракет для защиты мирных людей и гражданской инфраструктуры.

"Прошло больше года войны и мы уверены, что одержим победу российских захватчиков, вместе с нашими партнерами, которые обеспечивают нас всем необходимым", - считает замминистра.

Ситуация на фронте

В течение последних недель украинские защитники и Защитницы продолжают проводить как наступательные, так и оборонительные действия, и имеют частичный успех. В частности, на оборонительных рубежах не потеряно ни одной позиции.

В то же время, на востоке Силы обороны Украины и обороняются, и кое-где наступают. Так, на Бахмутском направлении украинская армия занимает господствующие высоты, лесополосы для постепенного вытеснения врага с подступов к Бахмута.

Кроме того, на юге украинские войска ведут активные наступательные действия на нескольких направлениях сразу и практически на всех из них имеют тактический успех и постепенно продвигаются вперед. В частности, известно о продвижении до двух километров на каждом направлении.