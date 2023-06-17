ВОЙНА В Украине Заявлениями о передаче ядерного оружия путин закрепляет военный контроль рф над Беларусью – ISW

2023-06-17 11:48

Военные аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что заявления Кремля о передаче ядерных боеголовок являются закреплением фактического военного контроля России над Беларусью.

Источник: ISW

Детали: В обзоре отмечают, что украинские войска продолжили контрнаступательные действия по меньшей мере на трех участках фронта 16 июня и, как сообщается, достигли успехов.

Аналитики указывают, что Кремль заявил, что Россия начала передачу тактических ядерных боеголовок (под российским контролем) Беларуси в соответствии с ранее объявленными планами.

По предварительной оценке ISW, развертывание российского тактического ядерного оружия в Беларуси является частью долговременных усилий, направленных на закрепление фактического военного контроля России над Беларусью, и маловероятно, что это будет означать какую-то российскую эскалацию.

Аналитики не обошли вниманием то, что несколько нынешних и бывших российских муниципальных чиновников подписали открытое письмо, в котором призвали российские войска вернуться к "общепризнанным" границам РФ из-за кризиса, вызванного разрушением плотины Каховской ГЭС.

В частности, чиновники Москвы и Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей подписали документ, в котором утверждается, что разрушение плотины Каховской ГЭС повлияет на экосистему планеты, вопросы здравоохранения и экономику в течение многих десятилетий.

В обзоре подчеркивают: российские чиновники, не связанные с Кремлем, могут использовать обеспокоенность общественности экологической и гуманитарной ситуацией, связанной с разрушением плотины Каховской ГЭС, чтобы выразить оппозицию к войне в Украине, не критикуя непосредственно сами военные действия, ведь Кремль создал условия для "подавления антивоенного инакомыслия".

Основные выводы ISW за 16 июня: