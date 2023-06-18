ВОЙНА В Украине США назвали обстрел Киева во время визита африканских лидеров ужасной иронией

2023-06-18 11:30

 

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал проявлением ужасной иронии ракетный обстрел украинской столицы, когда там находились представители нескольких африканских стран. Об этом Энтони Блинкен заявил в пятницу в Вашингтоне.

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«В Украине сейчас находятся представители шести или семи африканских стран, которые также пытаются продвигать это (мирное – ред.) предложение. Я бы отметил ужасную иронию того факта, что пока они были в Киеве, на украинскую столицу посыпалось еще больше российских ракет», - отметит Блинкен.

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Он также отметил, что США поддерживают мирные инициативы других стран, однако только те, которые имеют целью установление справедливого и прочного мира.

«Но, как и в случае со многими странами, мы хотим убедиться, что никто не подливает масла в огонь, который разжигает россия», - отметил госсекретарь США.

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