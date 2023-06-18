ВОЙНА В Украине В ОП ответили на ядерные угрозы Лукашенко

2023-06-18 15:30

Михаил Подоляк назвал ядерные угрозы белорусского диктатора Лукашенко "анекдотическими заявлениями".

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что белорусский диктатор Александр Лукашенко не является субъектом войны в Украине, а его ядерные угрозы - лишь анекдотические заявления. Об этом Подоляк заявил в интервью 24 каналу.

"Лукашенко не является сегодня субъектом не только глобальной политики, он даже не является субъектом войны в Украине. Лукашенко является странным "братом-близнецом" Медведева, которые должны выполнять функцию "клоунского ВИП-агитационного поезда". Не более, но и не меньше", – отметил советник руководителя Офиса президента.

По его словам, Лукашенко не понимает возможности ядерного оружия, поэтому пытается запугать мир своими заявлениями.

Подоляк назвал ядерные угрозы белорусского диктатора "анекдотическими заявлениями".

Напомним, Лукашенко заявил, что Белоруссия уже получила тактическое ядерное оружие от России. Ее поставки еще продолжаются. Он заверил, что предоставленное Россией оружие якобы "втрое мощнее атомных бомб, сброшенных США на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году". И одна единица такого оружия может уничтожить миллион человек. "Пусть враги дрожат", - сказал Лукашенко.

Ранее белорусский диктатор говорил, что Россия вместе с Беларусью вторглись в Украину и там "загрузили", чем сделали Западу и, в частности, США "подарок".