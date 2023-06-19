ВОЙНА В Украине Ни один Patriot в Украине не уничтожен – Зеленский ответил на ложь путина

2023-06-19 16:48

 

Президент рассказал, что за неделю украинские защитники неба нанесли более сотни групповых авиаударов по позициям и тылам врага.

Президент Владимир Зеленский заявляет, что в Украине не уничтожена ни одна система Patriot.

"Кто бы там в России не рассказывал, что наши "Петриоты" уничтожены, все они есть, все они работают, все они сбивают российские ракеты. И сбивают максимально эффективно. Ни один "Петриот" не уничтожен!", - подчеркнул Зеленский в своем традиционном. видеообращении.

Президент рассказал, что за неделю украинские защитники неба нанесли более сотни групповых авиаударов по позициям и тылам врага.

"Уничтожено за 7 дней почти 3 десятка ракет и около полусотни ударных дронов. Отдельно отмечу защитников неба Киевщины, 96 киевскую зенитную ракетную бригаду Воздушных сил. Все Калибры и Кинжалы во время этих атак были уничтожены", - сказал президент.

Напомним, что президент России Владимир Путин заявил, что под Киевом якобы уничтожены пять комплексов Patriot.

 

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