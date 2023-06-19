ВОЙНА В Украине На Херсонщине продолжается стабильный спад воды

2023-06-19 20:48

 

За сутки уровень затопления в регионе снизился еще на 20 сантиметров. В то же время Каховское водохранилище может быть ниже 7 метров.

Уровень Каховского водохранилища может быть ниже 7 метров, в створе поста Херсон продолжается стабильный спад воды. Об этом 19 июня сообщила пресс-служба Укргидроэнерго.

Средний уровень нижнего бьефа возле плотины ДнепроГЭС равняется 13,10 м БС.

По результатам изучения фото и видеоматериалов БПЛА определено, что уровень воды в Каховском водохранилище может быть ниже 7 метров.

По информации Укргидрометцентра, в створе поста Херсон продолжается стабильный спад. За сутки уровень воды снизился на 20 сантиметров. И по состоянию на 8:00 19 июня составляет - 0,79 метра БС.

По данным ГСЧС, подтопленными остаются пять населенных пунктов (843 дома) на правом берегу Херсонской области и 17 населенных пунктов на левом.

Напомним, РФ не допускает представителей ООН на подконтрольный оккупантам левый берег Херсонской области, пострадавший из-за подрыва ими дамбы Каховской ГЭС.

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