Спорт Тайсон Фьюри добрался до спада карьеры и сильно замедлился - эксперты советуют уйти с ринга

2024-03-15 18:28

Бывший чемпион мира прогнозирует скорое завершение карьеры для обладателя титула WBC в сверхтяжелом весе.

Тайсон Фьюри добрался до спада своей спортивной карьеры и может скоро завершить активные выступления. Так считает бывший чемпион мира британец Карл Фроч.

По словам специалиста, он сделал такой вывод, изучая последние бои своего соотечественника.

"У Фьюри, пожалуй, была очень плохая форма в бою с Нганну или, как я думаю, Тайсон уже прошел свои лучшие годы. Его самые лучшие дни позади.

Я изучаю спорт и бои, а Тайсон Фьюри ранее делал за раунд более 30 финтов. Подпускал соперника и финтил. Он больше не делает этого. Тайсон делает четыре или пять финтов. Он замедлился.

Его пять раз отправляли в нокдаун за последние годы. Когда вы падаете и получаете удар по подбородку, не выполняете финты и не боксируете так активно, как раньше, это значит, что вы уже прошли свои лучшие годы, и вы находитесь на спаде", - цитирует Фроча BoxingScene.