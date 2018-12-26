Экономика Ощадбанк станет коммерческим - когда и как отменят госгарантии по вкладам

2018-12-27 08:10 234

В 2019 году будет сформулирована дорожная карта вступления госбанка в Фонд гарантирования вкладов физлиц.

«Это еще одна часть непростого упражнения по коммерциализации банка и стратегического партнерства с ЕБРР. По нашему мнению, отказ от гарантий должен стать предметом очень скрупулезного анализа: как это может быть воспринято и не станет ли шоком для системы», - сказал FinClub председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный.

По его оценкам, одномоментно банк должен заплатить в Фонд 1,5 млрд грн. «Этот финансовый вопрос должен быть предметом серьезного обсуждения с собственником», - отметил Андрей Пышный.

Он также напомнил, что в 2019 году страна входит в активную фазу предвыборных кампаний.

«Волна популизма, политическая активность – не та среда, которая позволит вести предметный конструктивный диалог. Эта дискуссия будет влиять не только на Ощадбанк. А ведь у нас есть, как ни у кого другого, социальная составляющая. Поэтому вопрос потребует достаточно предметной глубокой дискуссии со всеми», - сказал банкир.

Кроме того, Пышный надеется, что новый набсовет одним из первых вопросов рассмотрит именно вопрос вступления Ощадбанка в Фонд гарантирования.

«И тогда мы определим приемлемый план перехода и с точки зрения финансов, и влияния на систему в целом», - уверяет чиновник.

ФГВФЛ гарантирует вклады до 200 тысяч гривен, в Ощадбанке гарантия распространяется на все вклады физлиц.

Источник: FinClub