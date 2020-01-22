Политика В Украине выгодно вкладывать, ведь здесь дешевле, чем в Европе - Зеленский

2020-01-22 20:15 327

 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине выгодно вкладывать, ведь здесь дешевле, чем в Европе. Об этом он сказал во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Сегодня выгодно вкладывать деньги в Украину, у нас талантливые и, пока, не очень, скажем так, я не хочу назвать украинский cheap (дешевые - ред.), но, пока, cheaper (дешевле - ред.), чем в Европе. Пожалуста, воспользуйтесь этим моментом", - отметил он.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе рассказал о проектах, касающихся Украины.

Также сообщалось, что Зеленский сравнил инвестирование в Украину с инвестированием в Google.

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