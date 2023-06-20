ВОЙНА В Украине Операция идет согласно плану: Залужный впервые опубликовал видео визита на передовую

2023-06-20 16:48

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал первое видео своего визита на передовые позиции украинских войск.

Источник: сообщение Залужного

Прямая речь: "Вместе с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенантом Сергеем Шапталой провели работу в группировках войск, которые выполняют самые сложные задачи в районах, где идут ожесточенные бои".

Детали: На видео также попали часы с датой визита Залужного - 17.06.2023.

Залужный отметил, что противник, чтобы не допустить продвижения украинских подразделений, развернул систему фортификационных укреплений с плотными минированиями местности и большим количеством резервов.

Однако, по его словам, наши воины делают все возможное для освобождения украинской территории.

По данным источников УП, это не первый визит Залужного на передовую, однако это первое видео с главнокомандующим в зоне боевых действий.

"Операция продолжается согласно плану", - написал он.