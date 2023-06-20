ВОЙНА В Украине Китай подтвердил, что не будет помогать роССии оружием – Блинкен

2023-06-20 17:37

Китай подтвердил свое обещание не поставлять России оружие для войны в Украине.

Источник: BBC, которое цитирует госсекретаря США Энтони Блинкена после двухдневных переговоров

Прямая речь: "Мы - и другие страны - получили от Китая заверения, что он не предоставляет и не будет помогать России летальным оружием для использования в Украине".

"Мы не видели никаких данных, которые бы свидетельствовали об обратном. Однако нас постоянно беспокоят китайские фирмы - компании, которые могут предоставлять технологии, используемые Россией для продолжения агрессивной войны в Украине".

Предыстория:

- Блинкен прибыл с визитом в Китай в воскресенье, 18 июня.

- Визит Блинкена, о котором Си Цзиньпин и президент США Джо Байден договорились в прошлом году во время встречи на саммите G20, первоначально был запланирован на февраль 2023 года, но был отложен после инцидента со шпионской пулей.

- Сам Байден накануне заявил, что хотел бы встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином в ближайшие несколько месяцев.

- В воскресенье 18 июня США и Китай выпустили совместное коммюнике, в которых однако не было прямых упоминаний об Украине.