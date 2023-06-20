ВОЙНА В Украине Украина получит от союзников западные истребители не раньше Нового года, - Резников

2023-06-20 18:26

Украина сможет получить и взять на вооружение западные боевые самолеты от союзников не раньше Нового года.

Об этом в интервью "Настоящее время" рассказал министр обороны Украины Алексей Резников.

"Не раньше (Нового года Украина получит истребители - ред.). И это символично. Потому что я на прошлогодние Рождество и Новый год записал обращение к Санта Клаусу, где я прошу помощь в интересах детей Украины, чтоб они могли учиться, ходить в школы и садики. Я попросил определенные вещи у Санты: артиллерию, снаряды, танки и так далее", - рассказал глава Минобороны.

По его словам, в письме к Санта Клаусу он также нарисовал маленький самолетик. Поэтому, как уточнил Резников, было бы логично, чтобы хотя бы к Новому году "первый F-16 все-таки взлетел".

Истребители для Украины

Напомним, последний месяц союзники Украины начали активно обсуждать вопрос обучения наших пилотов на западных истребителях. Это было связано с тем, что такую инициативу поддержал президент США Джо Байден.

Тренировки пилотов активно обсуждались и на последней встрече в формате "Рамштайн", на которой Нидерланды и Дания согласились быть лидерами в вопросе обучения на F-16.

Подготовка предполагает и передачу нашим военным истребителей в будущем. Союзники отмечают, что будут обсуждать поставки после согласования всех вопросов насчет обучения пилотов.