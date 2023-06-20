ВОЙНА В Украине Враг подтянул силы и активно наступает на Лиманском и Купянском направлениях, - Минобороны

2023-06-20 19:15

На востоке сейчас сложная обстановка.

Об этом сообщила в телеграм-канале заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, враг подтянул свои силы и активно наступает на Лиманском и Купянском направлениях, пытаясь перехватить у нас инициативу.

"Фиксируется высокая активность вражеских обстрелов. Продолжаются горячие бои", – отмечает она.

"Враг не оставляет своих планов выйти на границы Донецкой и Луганской областей. Пока для врага это основное направление наступления. Сконцентрировал на востоке значительное количество своих подразделений, в частности десантно-штурмовых. Наши войска мужественно действуют в условиях превосходства врага в силах и средствах и не дают врагу продвигаться", – резюмирует Маляр.