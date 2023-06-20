ВОЙНА В Украине Силы обороны продвигаются на Таврийском направлении, - Тарнавский

2023-06-20 20:48

Силы обороны продвигаются на Таврическом направлении.

Об этом сообщил в телеграм-канале командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский.

По его словам, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1487 огневых задач.

За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более пяти рот.

По словам Тарнавского, из уничтожено и повреждено 46 единиц военной техники противника. В частности 13 танков, 7 единиц БМП, БТР, БпЛА "Supercam", БпЛА "Shahed-136", 4 гаубицы 2С19 "Мста-С", гаубица 2А65 "Мста-Б", зенитный ракетный комплекс "Бук", 2 противотанковые пушки МТ-12 "Рапира", РЛС "Зоопарк", тяжелая огнеметная система "Сонцепек".

Также было уничтожено 5 мест хранения боеприпасов противника.