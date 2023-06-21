ВОЙНА В Украине Данилов посоветовал роССиянам поскорее бежать из Крыма через Керченский мост

2023-06-21 20:48

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов обратился к россиянам с призывом бежать из временно оккупированного Крыма через Керченский мост.

"Они понимают, что вопрос только времени – когда придем, будем их гнать оттуда. И я бы всем посоветовал как можно скорее пользоваться услугами того сооружения (Керченского моста – ред.), которое на сегодняшний день у них есть, для того, чтобы быть в безопасности. Потому что они через нашу территорию возвращаться не будут, и кто успеет оттуда, скажем так, отправиться к себе домой на родную родину – откуда они там приехали, пусть туда и отправляются. Потому что я могу сказать: все, кто имел собственность до 2014 года, вернут себе эту собственность, все, кто там получил ущерб, получат компенсацию за то, что там наделал российский террористический институт", – отметил Данилов в эфире телемарафона.

Секретарь СНБО подчеркнул, что Крым - это территория Украины, поэтому вопрос уничтожения Керченского моста будет решаться из перспективы, нужно ли это сооружение для страны.