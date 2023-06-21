ВОЙНА В Украине Китай поддерживает африканский "мирный план" по Украине

2023-06-21 22:15

В Китае положительно оценивают инициативу африканских стран по мирным переговорам между Украиной и РФ. Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин, комментируя визит африканской делегации в Украину и РФ в конце прошлой недели.

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“Факты показали, что война и санкции не решат ни одной проблемы; диалог и переговоры — единственный реальный выход”, — отметила Мао Нин.

Пресс-секретарь МИД КНР добавила, что официальный Пекин готов работать с всеми сторонами, включая африканские страны, для создания благоприятных условий для политического урегулирования между Украиной и Россией.

Напомним

В конце прошлой недели делегация стран Африки представили свой “мирный план” во время визитов в Украину и Россию.

Зеленский во время переговоров призвал африканских лидеров поддержать украинскую формулу мира.