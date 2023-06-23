ВОЙНА В Украине В ЗСУ підтвердили, що питання з постачанням винищувачів F-16 вже остаточно вирішене

2023-06-23 09:35

На сьогодні покрити всі регіони України тими ЗРК великого та середнього радіусів дій, що є у країни, неможливо. У тих державах, де приблизно така сама територія, як і в Україні, функції протиповітряної оборони виконують, зокрема, винищувачі. Однак зараз українські льотчики захищають небо на радянських літаках, і довго це тривати не зможе.

Саме з цієї причини Україні так потрібні винищувачі F-16. За словами спікера, питання з їх постачанням вже остаточно вирішене, тож залишилося лише дочекатися літаків. Рахунок іде на місяці, наголошує речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Раніше я говорив, що якби у нас було більше систем ППО, то, можливо, ми змогли б максимально закрити територію України. Але мої слова перекрутили й подали в іншому світлі: мовляв, в Україні недостатньо ППО.

Справа в іншому: дрони, наприклад, створені для того, щоб долати систему протиповітряної оборони, бути малопомітними та слідувати на низькій відстані. Їх чудово перехоплюють і знищують винищувачі, які не працюють по балістичних ракетах. Я говорив саме про них і про їхню необхідність сьогодні", — пояснює Ігнат.

Безперечно, якби Україна мала більше пересувних ракетно-зенітних комплексів NASAMS, захист був би кращим, додає спікер ПС ЗСУ, але поки що українські захисники оберігають небо тим, що мають у своєму арсеналі.

Раніше він розповів, що російська армія прокладає нові маршрути для атак містами України, щоб заплутати українську ППО.

Також спікер ПС ЗСУ коментував розміщення російськими окупантами комплексу "Бал" у Брянській області, поряд з українським кордоном. Цей комплекс використовує протикорабельні ракети Х-35, а це означає, що запас високоточних ракет противника закінчується і вони шукають нові методи обстрілу українських міст.

У Повітряних силах зазначають, що це не єдине, що має противник в арсеналі. Росіяни кидають усі наявні сили та кошти на те, щоб воювати з Україною та завдавати ударів по позиціях наших військових.