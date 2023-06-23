ВОЙНА В Украине Голова НБУ відреагував на змову пунктів обміну валют - жодних обмежень по року випуску банкнот нема

2023-06-23 14:35

“Що ми побачили – штучно створений ажіотаж, якому, на жаль, свідомо чи несвідомо «підіграли» деякі небанківські фінансові установи та банки”, - написав на влісній сторінці у Фейсбук голова НБУ Андрій Пишний.

В результаті, НБУ дав наступні роз'яснення:

1. НБУ не встановлював жодних обмежень щодо обміну валют на основі року випуску банкнот.

2. НБУ скасував визначення незначного зношення банкнот та заборонив фінустановам відмовляти клієнтам у обміні валюти, якщо лічильник чи детектор на касі підтвердив справжність банкнот. Тобто касир не може «на око» оцінювати справжність банкнот чи їх стан та відмовляти в здійсненні валютно-обмінної операції.

3. Банки та обмінники були проінформовані про те, що вони не мають права відмовляти в обміні валюти, або брати додаткову комісію за це. У разі порушення такі дії розцінюватимуться як недотримання регуляторних вимог НБУ і як потенційна ознака шахрайства. За такі дії НБУ застосовуватиме суттєві штрафи у розмірі до 400 000 гривень для банків, які незабаром будуть збільшенні за суттєві порушення та у розмірі до 5% від розміру власного капіталу установи, для небанківських установ.

4. Банкноти попередніх років випуску є дійсними і їх можна обмінювати в будь-який час.