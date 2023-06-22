ВОЙНА В Украине "До последнего украинца": путин сделал циничное заявление о войне, обвинив во всем Запад

2023-06-22 18:26


Российский диктатор Владимир Путин в очередной раз подчеркнул свое намерение продолжить бессмысленную, но беспощадную войну, используя собственных солдат как обычный ресурс. При этом он неустанно твердит, что виноват во всем Запад, и именно мировые лидеры провоцируют дальнейшие бои.

Слова диктатора передают пропагандистские СМИ. В своей привычной манере демонстративного спокойствия и цинизма современный фюрер указал на факторы, которые якобы влияют на продолжительность войны в Украине.

"Мобилизационный резерв Украины не является безграничным, похоже, что западные страны готовы воевать до последнего украинца", – коротко заметил Путин.

Напомним, что на недавней встрече с "военкорами" диктатор насочинял, как "уничтожил" 245 украинских танков и 678 бронемашин разного типа, записав в "потери ВСУ" за две недели половину всех подтвержденных украинских потерь з февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что по сведениям украинской разведки, россияне готовят теракт на Запорожской АЭС. Президент Зеленский обратился ко всему международному сообществу, чтобы они предприняли попытки остановить атомную угрозу для человечества.

 

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