ВОЙНА В Украине "Мы должны трезво взглянуть на ситуацию": Шольц отверг возможность ускоренного вступления Украины в НАТО

2023-06-22 19:15


Канцлер Германии Олаф Шольц отверг сценарий ускоренного присоединения Украины к НАТО. В то же время он пообещал нашему государству долгосрочные гарантии безопасности.

"Мы должны трезво взглянуть на текущую ситуацию", – сказал канцлер ФРГ, добавив, что Киев и сам признает невозможность стать членом Альянса, пока идет война. Соответствующее заявление политик сделал, выступая перед депутатами Бундестага, передает Reuters.

По мнению Шольца, на саммите стран Североатлантического альянса в Вильнюсе (Литва) 11-12 июля необходимо сосредоточиться на укреплении боеспособности Украины. Берлин вместе с партнерами по G7 и Европейскому Союзу работают над гарантиями безопасности для Киева.

"Наша цель – это... устойчивая военная поддержка Украины, в том числе современным западным оружием, и укрепление экономической устойчивости Украины во время ее защиты от российской агрессии", – заявил он.

Как известно, на саммите НАТО в Вильнюсе Киев стремится добиться четких формулировок относительно перспективы получения членства в военном блоке.

– Глава Офиса президента Андрей Ермак настаивает на том, что Украине должны предоставить право на членство в Альянсе несмотря на военное положение.

– Президент Владимир Зеленский заявил, что с начала полномасштабной войны против России Украина приложила максимум усилий для объединения европейского сообщества и коллективного Запада. Более того, глава государства уверен, что де-факто наша страна уже принадлежит к пространству безопасности НАТО.

 

subscriber subscriber

Еще по теме

В Пентагоне заявили, что у Украины будет собственный путь вступления в НАТО, и назвали приоритеты в помощи

2023-06-21 19:15

Для детей из Украины в Латвии откроют оздоровительные и развивающие лагеря

2023-06-20 15:37

Столтенберг предложил присоединение Украины к НАТО без выполнения плана действий

2023-06-17 12:37

Шольц: путин хочет захватить соседние территории, надо говорить о гарантиях безопасности для Украины

2023-06-15 19:15

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Зеленский сделал заявление о контрнаступлении ВСУ: будет так же, как осенью

2023-06-22 21:37

роССия завершает формирование резервной армии - Шойгу

2023-06-22 20:48

Буданов оценил возможность нанесения роССией ядерного удара

2023-06-22 20:04

"Мы должны трезво взглянуть на ситуацию": Шольц отверг возможность ускоренного вступления Украины в НАТО

2023-06-22 19:15
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Зеленский сделал заявление о контрнаступлении ВСУ: будет так же, как осенью 2023-06-22 21:37
роССия завершает формирование резервной армии - Шойгу 2023-06-22 20:48
Буданов оценил возможность нанесения роССией ядерного удара 2023-06-22 20:04
"Мы должны трезво взглянуть на ситуацию": Шольц отверг возможность ускоренного вступления Украины в НАТО 2023-06-22 19:15