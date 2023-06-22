ВОЙНА В Украине Зеленский сделал заявление о контрнаступлении ВСУ: будет так же, как осенью

2023-06-22 21:37

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, продвижение украинских войск на фронте будет происходить так же стремительно как и во время осеннего контрнаступления ВСУ. Об этом он сказал в интервью BBC.

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"Осенью у нас были соответствующие контрнаступательные действия и казалось, что это замедленный процесс. Но в какой-то момент все увидели, как мы стремительно начали продвигаться вперед. Так же будет и здесь.

Мы мотивированы. российским военным угрожает их руководство. Они знают, что если они будут отступать, их просто будут убивать", - сказал президент.

Детали

По словам Зеленского, украинское военное руководство государства оценивает контрнаступление положительно, хоть и ВСУ столкнулись с трудностями. В частности, из-за того, что россия заминировала почти двести тысяч квадратных километров украинских земель. Поэтому и контрнаступательные действия происходят непросто, отметил президент.

"Шаги хотелось бы делать большими, они немного меньше, но вы знаете: тот, кто борется - поборется, и тот, кто стучит в дверь, тому откроют. Поэтому в любом случае, мы уверены в успехе контрнаступательных действий", - добавил Зеленский.

Президент заявил, что не уверен в возможности оккупантов противостоять украинской армии. Однако, по его мнению, россияне могут совершать катастрофы больших масштабов, как подрыв Каховской ГЭС.

"Кто-то говорит, что они таким образом хотели предотвратить наше контрнаступление. Ну, я вам скажу честно, не верьте такой информации. Россия это делает ежедневно. Она ежедневно подрывает нашу инфраструктуру, бьет ракетами и тому подобное. Такими действиями они не остановят нас, а наоборот разозлят людей", - подчеркнул президент.

Дополнение

Силы обороны Украины продолжают наступление на Мелитопольском, Бердянском и Лиманском направлениях, сообщили в четверг в Генеральном штабе ВСУ.