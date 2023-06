ВОЙНА В Украине лукашенко унизил путина и планирует использовать пригожина в своих целях – ISW

2023-06-25 15:30

Самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко, сыгравший непосредственную роль в остановке военного наступления ЧВК "Вагнер" на Москву, унизил этим главу РФ Владимира Путина. Помимо такого вклада, политик получил для себя и другие преимущества.

У него свои цели относительно Союзного государства с Россией, а еще может попытаться таким образом предотвратить использование Кремлем беларусских сил в войне против Украины. Такое предположение сделали в Институте изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Так, 24 июня пресс-служба Лукашенко сообщила, мол, Путин проинформировал его о разворачивающейся ситуации на юге России, предполагая, якобы тот поможет ему урегулировать вооруженный мятеж. Там отчитались, что непризнанный лидер использовал свои "существующие каналы" для выяснения ситуации на местах и переговоров с главарем "вагнеровцев" Евгением Пригожиным.

По мнению аналитиков ISW, доступ Лукашенко к ранее установленным каналам и успешные переговоры с Пригожиным, вероятно, указывают на то, что он имеет неопределенное влияние на основателя ЧВК, которое мог бы использовать для деэскалации ситуации.

Ранее Лукашенко уже использовал силы "Вагнера" для продвижения своей предвыборной кампании после того, как в конце июля 2020 года беларусские власти арестовали трех граждан РФ, предположительно, принадлежавших к ЧВК.

Тогда он обвинил предполагаемых "вагнеровцев" в планировании вмешательства в беларусские выборы, несмотря на то, что в прошлом силы "Вагнера" открыто использовали Беларусь в качестве транзитной страны для своих миссий.

В результате того инцидента Лукашенко позвонил Путину 15 августа 2020 года и освободил 32 наемников ЧВК.

Поэтому сейчас, считают в ISW, Лукашенко попытается использовать деэскалацию вооруженного восстания в РФ для достижения собственных целей.

"Таких как отсрочка формализации Союзного государства России и Беларуси, или же предотвращение использования Путиным беларусских сил в Украине", – предположили аналитики.