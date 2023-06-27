Мир Катастрофа батискафа Титан: изучив обломки, эксперты уже сделали первые выводы

2023-06-27 15:37

В Канаде Совет по безопасности транспорта Канады (TSB) начал расследование аварии туристического подводного аппарата Титан, в результате которой погибли пять человек, которые в момент погружения батискафа находились на его борту, сообщает Reuters.

Как объяснили в TSB, они вынуждены приступить к делу, так как его надводное вспомогательное судно Полярный принц ходило под флагом Канады.

Команда TSB прибыла в Сент-Джонс, чтобы собрать информацию и провести опрос свидетелей.

Отмечается, что уже изучаются обломки подводного корабля Титан, найденные на дне Северной Атлантики в прошлый четверг с помощью роботизированного водолазного аппарата, запущенного с канадского поискового судна. Изучая их, группа экспертов пришла к выводу, что батискаф был разрушен в результате направленного внутрь взрыва - имплозии. То есть судно длиной в 6,7 м было в доли секунды раздавлено давлением воды.

Фрагменты батискафа, потерявшего связь со своим надводным кораблем поддержки примерно через час 45 минут после произошедшего неделю назад погружения, были найдены на морском дне на расстоянии около 488 метров от носа затонувшего Титаника, на глубине около 3,8 км.