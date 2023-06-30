ВОЙНА В Украине Західні партнери зацікавлені у виробництві зброї в Україні, але після війни

2023-06-30 12:29

Західні оборонні компанії зацікавлені у виробництві зброї в Україні, однак їх керівники вважають, що це можливо лише після закінчення війни.

За даними Reuters, керівники компаній наразі оцінюють ризики та перспективи майбутнього виробництва озброєння в Україні.

"Ви просто повинні думати ширше, про стан ситуації ... і про ризик, пов'язаний з цим спільним виробництвом", - сказав керівник американського оборонного гіганта Lockheed Martin Грег Ульмер.

Також представники двох великих оборонних компаній підтвердили, що чули про українську ініціативу. При цьому одна з компаній готова підписати лист про наміри обговорити промислове партнерство в Україні після закінчення бойових дій. 

subscriber subscriber

Еще по теме

В Раде поддержали законопроект об институте регистрируемых партнерств

2023-04-11 14:32

В Раде хотят законодательно урегулировать институт регистрируемых партнерств

2023-03-17 22:12

Верховный представитель ЕС Боррель отреагировал на политический демарш Беларуси

2021-06-29 10:41

Глава МИД Украины заявил об исторической ошибке Александра Лукашенко

2021-06-29 09:40

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Немецкий концерн Rheinmetall передаст Украине еще 14 танков Leopard 2

2023-06-30 15:37

Еммануель Макрон вперше зробив конкретну заяву про вступ України до НАТО

2023-06-30 13:30

Західні партнери зацікавлені у виробництві зброї в Україні, але після війни

2023-06-30 12:29

Из-за перехода Михаила Мудрика в Челси УЕФА меняет условия трансферной политики

2023-06-30 11:34
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Немецкий концерн Rheinmetall передаст Украине еще 14 танков Leopard 2 2023-06-30 15:37
Еммануель Макрон вперше зробив конкретну заяву про вступ України до НАТО 2023-06-30 13:30
Західні партнери зацікавлені у виробництві зброї в Україні, але після війни 2023-06-30 12:29
Из-за перехода Михаила Мудрика в Челси УЕФА меняет условия трансферной политики 2023-06-30 11:34