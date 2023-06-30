ВОЙНА В Украине Західні партнери зацікавлені у виробництві зброї в Україні, але після війни

2023-06-30 12:29

Західні оборонні компанії зацікавлені у виробництві зброї в Україні, однак їх керівники вважають, що це можливо лише після закінчення війни.

За даними Reuters, керівники компаній наразі оцінюють ризики та перспективи майбутнього виробництва озброєння в Україні.

"Ви просто повинні думати ширше, про стан ситуації ... і про ризик, пов'язаний з цим спільним виробництвом", - сказав керівник американського оборонного гіганта Lockheed Martin Грег Ульмер.

Також представники двох великих оборонних компаній підтвердили, що чули про українську ініціативу. При цьому одна з компаній готова підписати лист про наміри обговорити промислове партнерство в Україні після закінчення бойових дій.