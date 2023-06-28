ВОЙНА В Украине Когда прорыв на фронте произойдет, вы все это увидите, - Резников

2023-06-28 19:15

 

Освобождение группы сел, находившихся под российской оккупацией, в последние недели не было "главным событием" в запланированном Киевом контрнаступлении.

Об этом министр обороны Алексей Резников сказал в интервью Financial Times.

"Когда это произойдет, вы все это увидите… Все все увидят", - сказал Резников, призвав не придавать значение сообщениям СМИ о медленном продвижении Украины против хорошо укрепленных российских.

По словам Резникова, основные резервы войск Украины, в том числе большинство бригад, недавно обученных на западе и оснащенных современными танками и бронетехникой НАТО, еще не задействованы в операции.

Он также сказал, что мятеж, произошедший в России в прошлые выходные, продемонстрировал фундаментальную слабость режима президента Владимира Путина, но предостерег от того, чтобы делать ставку на дальнейшие "мятежи и беспорядки" ради успеха на поле боя.

Резников, выразивший надежду на то, что беспорядки в Москве побудят западные столицы еще больше увеличить поставки оружия для помощи Киеву, сказал, что украинская армия продолжает наносить тяжелые потери российским войскам, используя разрушение как инструмент, а "освобождение украинских земель как цель".

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Когда прорыв на фронте произойдет, вы все это увидите, - Резников 2023-06-28 19:15