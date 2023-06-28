ВОЙНА В Украине ВСУ продолжают продвигаться на фронте: Зеленский о контрнаступлении

2023-06-28 20:48

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки, 27 июня, продвинулись на всех направлениях, где идет наступление. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

Детали

Также президент отметил, что есть важные результаты в отражении вражеских штурмов. Зеленский выразил благодарность поблагодарил воинов за "каждого уничтоженного оккупанта и каждую спасенную украинскую жизнь".

"Особенно сегодня отмечу славную 3-ю отдельную штурмовую бригаду, крепкую 28-ю отдельную механизированную бригаду, героическую 54-ю отдельную механизированную бригаду и крутую 57-ю отдельную мотопехотную бригаду. Я благодарю всех вас, воины! Молодцы!" - сказал глава государства.

Напомним

На Бахмутском направлении наступательные действия продолжаются уже 4й день, заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Во время наступления на востоке наши военные учитывали противоречия между "вагнеровцами" и российскими властями.