ВОЙНА В Украине За сутки ВСУ снизили численность армии врага почти на 700 бойцов, уничтожили 12 танков и БТР

2023-06-29 12:30

Силы обороны за минувшие сутки уничтожили 680 российских оккупантов. Общие боевые потери армии орков с начала войны ориентировочно составили 227 780 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Также по состоянию на 29 июня ликвидировано:

  • танков - 4038 (+2) ед
  • боевых бронированных машин - 7857 (+10) ед
  • артиллерийских систем - 4116 (+27) ед
  • РСЗО - 627  ед
  • средств ПВО -388 (+1) ед
  • самолетов - 315 (+1) ед
  • вертолетов - 308  ед
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 3513 (+14) ед
  • крылатых ракет - 1261  ед
  • кораблей/катеров - 18 ед
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6780 (+6) ед
  • специальной техники - 569 (+6)
  • крымских мостов - 1 ед

Подразделения украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили вражеский склад боеприпасов, 11 артиллерийских подразделений на огневых позициях, три средства противовоздушной обороны, две станции радиоэлектронной борьбы и еще одну важную цель противника.

 

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