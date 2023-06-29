За сутки ВСУ снизили численность армии врага почти на 700 бойцов, уничтожили 12 танков и БТР

Силы обороны за минувшие сутки уничтожили 680 российских оккупантов. Общие боевые потери армии орков с начала войны ориентировочно составили 227 780 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Также по состоянию на 29 июня ликвидировано:
Подразделения украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили вражеский склад боеприпасов, 11 артиллерийских подразделений на огневых позициях, три средства противовоздушной обороны, две станции радиоэлектронной борьбы и еще одну важную цель противника.