ВОЙНА В Украине За сутки ВСУ снизили численность армии врага почти на 700 бойцов, уничтожили 12 танков и БТР

2023-06-29 12:30

Силы обороны за минувшие сутки уничтожили 680 российских оккупантов. Общие боевые потери армии орков с начала войны ориентировочно составили 227 780 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Также по состоянию на 29 июня ликвидировано:

танков - 4038 (+2) ед

боевых бронированных машин - 7857 (+10) ед

артиллерийских систем - 4116 (+27) ед

РСЗО - 627 ед

средств ПВО -388 (+1) ед

самолетов - 315 (+1) ед

вертолетов - 308 ед

БПЛА оперативно-тактического уровня - 3513 (+14) ед

крылатых ракет - 1261 ед

кораблей/катеров - 18 ед

автомобильной техники и автоцистерн - 6780 (+6) ед

специальной техники - 569 (+6)

крымских мостов - 1 ед

Подразделения украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили вражеский склад боеприпасов, 11 артиллерийских подразделений на огневых позициях, три средства противовоздушной обороны, две станции радиоэлектронной борьбы и еще одну важную цель противника.