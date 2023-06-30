ВОЙНА В Украине З 1 липня більшість відділень "Укрпошти" змінюють свій графік роботи

2023-06-30 20:34

Вже з першого липня більшість з відділень Укрпошти" будуть відкриті протягом тривалішого періоду, включаючи вихідні дні. Нововведення покликане забезпечити максимальну доступність громадян до послуг цього поштового оператора.

Крім того, відділення, розташовані у торгових центрах та на ринках, будуть працювати відповідно до графіка роботи самого торговельного центру або ринку.

На додаток до цього, "Укрпошта" також розглядає можливість збільшення часу роботи сільських стаціонарних відділень, щоб забезпечити їх функціонування протягом 5 днів на тиждень, замість попередніх 2-3 днів.

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Немецкий концерн Rheinmetall передаст Украине еще 14 танков Leopard 2 2023-06-30 15:37