ВОЙНА В Украине Повернення податків на довоєнний рівень із 1 липня не буде, — нардеп Железняк

2023-06-13 15:37

Повернення до довоєнного рівня податків, яке мало відбутися 1 липня, відклали.

Про це написав народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк.

«Тримайте новину: скасування «єдиного податку 2%», скасування пільги щодо сплати податку для 1 та 2-ї групи, поновлення проведення документальних перевірок, повернення штрафних санкцій за порушення використання РРО – всього цього з 1 липня не буде.

P.S. Яка нова дата події – не знаю, але вже не 1 липня», – повідомив нардеп.

Раніше, у травні, Верховна Рада ухвалила у першому читанні урядовий законопроєкт №8401 про особливості оподаткування в період дії воєнного стану. Він передбачав, що з 1 липня припиняють дію такі положення:

  • зупинення проведення документальних перевірок;
  • особливості застосування спрощеної системи оподаткування як єдиного податку розмірі 2%;
  • можливості для ФОП платників єдиного податку І та ІІ груп не сплачувати єдиний податок;
  • норми щодо незастосування відповідальності (штрафів) за порушення вимог податкового законодавства та іншого законодавства, контроль за виконанням якого покладено на контролюючі органи.
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