ВОЙНА В Украине Рада расширила перечень лиц, подлежащих мобилизации

2023-06-29 16:05



Верховная рада Украины в законе о доплатах военнослужащим (№ 9342) расширила перечень лиц, подлежащих мобилизации. Теперь, согласно установленной законодательством процедуре, данные изменения должен подписать президент Владимир Зеленский.

Соответствующая правка была подана группой депутатов и учтена вчера во время второго чтения проекта Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов связанных с прохождением военной службы во время действия военного положения".

Итак, пункт 4 раздела и законопроекта принят в новой редакции. "Абзац одиннадцатый части первой статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" (Ведомости Верховной Рады Украины, 2005 г., № 16, ст. 255 со следующими изменениями) дополнить словами "при условии, что такие лица с инвалидностью не имеют других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать", - указано в сравнительной таблице.

Таким образом, мобилизации будут подлежать лица, у которых жена (муж), родители или родители жены (мужа) являются лицами с инвалидностью 1 или 2 группы, при условии, если есть другие трудоспособные лица, которые обязаны их содержать.

До сих пор законом было определено, что от мобилизации освобождаются лица, имеющие жену (мужа), родителей или родителей жены (мужа) с инвалидностью 1 или 2 группы.

Мобилизация в Украине - последние новости

30 мая стало известно, что в первом чтении проголосован законопроект от парламентской рабочей группы "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов, связанных с прохождением военной службы во время действия военного положения" (регистрационный номер 9342) - его поддержали 333 народных депутата. В законопроекте говорится об увеличении доплат и отпусков для военных.

Вчера, 28 июня, нардеп Ярослав Железняк в Telegram сообщил, что Верховная Рада приняла в целом законопроект №9342 о доплатах военным во время военного положения.