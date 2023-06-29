ВОЙНА В Украине В США анонсировали "прочный" пакет помощи Украине на саммите НАТО в Вильнюсе

2023-06-29 16:48


Украине на саммите НАТО в Вильнюсе 11-12 июля представят "прочный" пакет поддержки, который будет состоять из политической и практической сторон. Партнеры Киева планируют помочь нарастить долгосрочный потенциал сдерживания и обороны.

"Есть две вещи, которые я считаю важными. Во-первых, вы увидите на саммите НАТО очень прочный пакет для Украины, политический и практический", - заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в беседе с президентом Совета по международным отношениям Ричардом Хаассом.

В то же время в Вашингтоне не раскрыли детали нового пакета. Также он отметил, что ряд государств "смотрят... что мы можем сделать с тем... чтобы должно помочь Украине нарастить свой долгосрочный потенциал сдерживания и обороны".

Саммит НАТО в Вильнюсе - главные новости

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что саммите НАТО, который запланирован на 11-12 июля, Украина хотела бы получить приглашение в Альянс "с открытой датой". При этом Киев обсуждает с партнерами получение более срочных гарантий безопасности.

В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина может рассчитывать на долгосрочные гарантии безопасности, но не на членство в НАТО, поэтому саммит Альянса в Вильнюсе будет посвящен вопросам поддержки Украины.

 

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