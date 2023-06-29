ВОЙНА В Украине На Бердянском направлении есть продвижение 1300 м – Маляр

2023-06-29 17:37

 

Силы обороны Украины имеют успехи на юге и востоке страны, на Бердянском направлении есть продвижение 1300 м, в направлении Клещеевки продвинулись на 1200 м, в направлении Курдюмовки - на 1500 м.

Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram

Дословно: "Продолжается наступательная операция наших сил обороны на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях.

Наши "выгрызают" у врага каждый метр земли в тяжелом поединке. Имеют успехи.

В то же время враг продолжает наступление на Лиманском, Авдеевском и Мариинском направлениях. Безуспешно...

На Запорожском и Мелитопольском направлениях - уничтожаем врага.

Враг подтягивает для обороны все свои резервы, даже бригаду морской пехоты, которая в свое время бежала из Херсона.

На Бердянском направлении есть продвижение 1300 м".

Детали: На юге на направлении Ровнополь - Володино украинские защитники имеют успех, сейчас закрепляются на достигнутых рубежах и наносят серьезные потери противнику: "Фактически обескровливают наступательный потенциал врага, уничтожая технику, склады, пункты управления и личный состав".

На востоке на Бахмутском направлении защитники перехватили оперативную инициативу на этом участке фронта.

Противник пытается удержать занятые позиции, проводит контратаки, но постепенно отступает после понесенных потерь.

В направлении Клещеевки продвинулись на 1200 м, в направлении Курдюмовки - на 1500 м.

Сообщается, что борьба продолжается на флангах города: "Наши имеют успех. Сейчас закрепляются на освобожденных рубежах".

В целом, по словам Маляр, на Бахмутском направлении снова горячо, продолжаются ожесточенные бои. Враг подтягивает туда резервы и цепляется за Бахмут всеми своими силами.

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