ВОЙНА В Украине Резников назвал главный аргумент для приглашения Украины в НАТО

2023-06-29 21:37

 

Министр обороны Украины Алексей Резников назвал главный аргумент для приглашения Украины в НАТО.

Об этом он сообщил в интервью Financial Times.

Так, по словам Резникова, главным аргументом для приглашения Украины в НАТО является то, что наша армия - единственная в мире, кто имеет боевой опыт в сдерживании россиян.

При этом он подчеркнул, что кроме того, Вооруженные силы Украины первыми в мире начали бить россиян западным оружием.

"Украина была единственной страной в мире, которая имела боевой опыт сдерживания россиян и начала бить их оружием НАТО. Какой еще аргумент нужен для того, чтобы пригласить Украину в НАТО?", - сказал глава Минобороны.

Следует отметить, что саммит лидеров стран НАТО состоится в столице Литвы 11-12 июля. Украина со своей стороны осознает, что сможет присоединиться к Североатлантическому Альянсу только после завершения боевых действий.

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