ВОЙНА В Украине Украинское контрнаступление достигло определенного прогресса, США продолжат помогать - Кирби

2023-07-01 09:30

США регулярно контактируют с Украиной и продолжат оказывать поддержку, чтобы контрнаступление был успешным.

Об этом завил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, пишет CNN. По его словам, связь между США и Украиной относительно контрнаступления является постоянной.

"Они держат нас в курсе, и мы продолжаем делать все возможное, чтобы помочь им в контрнаступлении, то ли путем учений – а как вы знаете, они все еще проходят обучение на уровне бригад – то ли через дополнительные средства и, конечно, советами и информацией", – отметил он.

Представитель Белого дома подчеркнул, что решение о темпе и направлении наступления на российские позиции принимает именно украинская сторона.

"Украинские силы достигли определенного прогресса. И они сами говорили о том, что он не такой значительный, как им хотелось бы, но, опять же, мы сосредоточены на том, чтобы убедиться, что у них есть все необходимое, и будем продолжать это делать", – добавил Кирби.

Контрнаступление ВСУ - что происходит на фронтах

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, Силы обороны Украины перехватили инициативу на Бахмутском направлении. Согласно ISW, украинские силы вели наступление в западной части Запорожской области и на административной границе между Запорожской и Донецкой областями.

Экс-командир "Азова" майора ВСУ Максима Жорина, бои за Бахмут продолжаются уже непосредственно в самом городе. Впрочем, Запад настаивает, что прогресс начала украинского контрнаступления едва заметный. По мнению польского евродепутата Витольда Яна Ващиковского, если наступление ВСУ не будет иметь успеха до октября, то Европа будет настаивать на "замораживании" войны.