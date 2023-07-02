ВОЙНА В Украине роССия может взорвать ЗАЭС для попытки срыва украинского контрнаступления, - Зеленский

2023-07-02 09:30

По мнению президента Владимира Зеленского, возможный инцидент на Запорожской АЭС может быть использован Россией для остановки украинского контрнаступления.

"Есть серьезная угроза, потому что Россия технически готова для того, чтобы спровоцировать локальный взрыв на станции, который может привести к выбросу. Мы все это обсуждаем с партнерами, чтобы все понимали, для чего это Россия делает, потому что нужно найти логику.

Кроме того, что они террористы, есть еще и логика в этих действиях", - сказал он в субботу в Киеве на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Испании Педро Санчесом, передает Интерфакс- Украина .

"Зачем? Чтобы показать, что эта война опасна для мира. Спровоцировать это так, что это сделали не они. Для информационного пространства, для того, чтобы люди боялись этого, для того чтобы потом партнеры, которые являются скептиками, начали политически останавливать Украину , останавливать наши контрнаступательные действия", - сказал Зеленский.

Он напомнил, что "мы так много говорили с партнерами о том, что станция должна перейти под полный контроль украинской власти".

"И еще важно, чтобы в момент перехода контроля станции от России к Украине все было проверено. Потому что может быть дистанционное минирование. Чтобы потом сказать: Вот когда все было под контролем оккупанта, все было хорошо, а сейчас, пожалуйста, есть выброс". Важный момент", - добавил Зеленский.