ВОЙНА В Украине Настоящая война отличается от того, что на бумаге, - Милли о контрнаступлении ВСУ

2023-07-02 16:30

Медленные темпы контрнаступления ВСУ не удивляют военных в США, потому что настоящая война отличается от того, что на бумаге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли, которое привел журналист "Голоса Америки" Джефф Селдин.

"Война на бумаге и настоящая война - разные вещи", - сказал Милли.

По его словам, то, что это происходит медленнее, чем предполагали другие люди, его совсем не удивляет. Он подчеркнул, что происходит медленное и постепенное продвижение ВСУ.

"Украина борется за свою жизнь, конечно, что это происходит немного медленно, но это часть природы войны", - добавил генерал.