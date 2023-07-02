ВОЙНА В Украине Настоящая война отличается от того, что на бумаге, - Милли о контрнаступлении ВСУ

2023-07-02 16:30

 

Медленные темпы контрнаступления ВСУ не удивляют военных в США, потому что настоящая война отличается от того, что на бумаге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли, которое привел журналист "Голоса Америки" Джефф Селдин.

"Война на бумаге и настоящая война - разные вещи", - сказал Милли.

По его словам, то, что это происходит медленнее, чем предполагали другие люди, его совсем не удивляет. Он подчеркнул, что происходит медленное и постепенное продвижение ВСУ.

"Украина борется за свою жизнь, конечно, что это происходит немного медленно, но это часть природы войны", - добавил генерал.

subscriber subscriber

Еще по теме

В районе Антоновского моста продолжается мощная боевая работа - Гуменюк

2023-07-02 15:30

«Это меня ужасно раздражает». Валерий Залужный дал эксклюзивное интервью Washington Post о контрнаступлении

2023-07-02 10:30

роССия может взорвать ЗАЭС для попытки срыва украинского контрнаступления, - Зеленский

2023-07-02 09:30

Украинское контрнаступление достигло определенного прогресса, США продолжат помогать - Кирби

2023-07-01 09:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

В Украине подняли тарифы на воду: будут ли пересчитывать субсидии

2023-07-02 17:30

Настоящая война отличается от того, что на бумаге, - Милли о контрнаступлении ВСУ

2023-07-02 16:30

В районе Антоновского моста продолжается мощная боевая работа - Гуменюк

2023-07-02 15:30

В Мелитополе прогремел мощный взрыв в районе базы роССиян - мэр

2023-07-02 14:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

В Украине подняли тарифы на воду: будут ли пересчитывать субсидии 2023-07-02 17:30
Настоящая война отличается от того, что на бумаге, - Милли о контрнаступлении ВСУ 2023-07-02 16:30
В районе Антоновского моста продолжается мощная боевая работа - Гуменюк 2023-07-02 15:30
В Мелитополе прогремел мощный взрыв в районе базы роССиян - мэр 2023-07-02 14:30