ВОЙНА В Украине Жителям пострадавшей из-за теракта на Каховской ГЭС Херсонщины передали еще 430 генераторов

2023-07-03 10:27

Программа развития ООН передала для жителей Херсонской области, пострадавших в результате разрушения дамбы Каховской ГЭС, 430 генераторов, закупленных на средства правительства Японии. Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Отмечается, что церемония передачи генераторов состоялась с участием заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры по европейской интеграции Анны Юрченко, постоянного представителя ПРООН в Украине Яко Силье, чрезвычайного и полномочного посла Японии в Украине Кунинори Мацуды и представителей Херсонской ОВА.

Ранее в июне ПРООН уже передала 142 генератора для нужд Днепропетровской и Запорожской областей.

Кроме того, информирует ведомство, в этом году ПРООН планирует передать еще более тысячи генераторов, закупленных для нужд 15 областей Украины.