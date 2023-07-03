ВОЙНА В Украине Будущее Крыма может стать решающим вопросом в войне роССии против Украины, - Шольц

2023-07-03 19:15

 

Будущее Крымского полуострова может стать решающим вопросом в войне России против Украины.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью изданию ARD.

"Крым принадлежит Украине уже очень, очень давно", – подчеркнул он.

В то же время, Шольц в ответ на требования четко очертить перспективы членства на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе заявил, что в случае вступления Украины в НАТО не должно быть нерешенных пограничных конфликтов.

Однако, по его словам, Германия считает, что на Берлине лежит ответственность за предоставление гарантий безопасности.

subscriber subscriber

Еще по теме

Шольц назвал необходимое условие для вступления Украины в НАТО

2023-07-03 20:48

Настоящая война отличается от того, что на бумаге, - Милли о контрнаступлении ВСУ

2023-07-02 16:30

В ВСУ рассказали, какие угрозы существуют для Украины с севера

2023-07-02 08:30

МИД Китая поддержал заявление своего посла в ЕС о восстановлении целостности Украины в границах 1991 года

2023-06-30 16:31

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

роССия может взорвать Запорожскую АЭC, - Times

2023-07-03 22:05

"Можно ходить по песку": Ермак показал фото Днепра после подрыва Каховской ГЭС

2023-07-03 21:37

Предоставление F-16 нужно как можно быстрее продвигать, летчики готовы хоть завтра проводить учебный процесс, - Игнат

2023-07-03 20:04

Будущее Крыма может стать решающим вопросом в войне роССии против Украины, - Шольц

2023-07-03 19:15
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

роССия может взорвать Запорожскую АЭC, - Times 2023-07-03 22:05
"Можно ходить по песку": Ермак показал фото Днепра после подрыва Каховской ГЭС 2023-07-03 21:37
Предоставление F-16 нужно как можно быстрее продвигать, летчики готовы хоть завтра проводить учебный процесс, - Игнат 2023-07-03 20:04
Будущее Крыма может стать решающим вопросом в войне роССии против Украины, - Шольц 2023-07-03 19:15