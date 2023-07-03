Будущее Крыма может стать решающим вопросом в войне роССии против Украины, - Шольц

Будущее Крымского полуострова может стать решающим вопросом в войне России против Украины.
Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью изданию ARD.
"Крым принадлежит Украине уже очень, очень давно", – подчеркнул он.
В то же время, Шольц в ответ на требования четко очертить перспективы членства на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе заявил, что в случае вступления Украины в НАТО не должно быть нерешенных пограничных конфликтов.
Однако, по его словам, Германия считает, что на Берлине лежит ответственность за предоставление гарантий безопасности.