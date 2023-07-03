ВОЙНА В Украине Будущее Крыма может стать решающим вопросом в войне роССии против Украины, - Шольц

2023-07-03 19:15

Будущее Крымского полуострова может стать решающим вопросом в войне России против Украины.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью изданию ARD.

"Крым принадлежит Украине уже очень, очень давно", – подчеркнул он.

В то же время, Шольц в ответ на требования четко очертить перспективы членства на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе заявил, что в случае вступления Украины в НАТО не должно быть нерешенных пограничных конфликтов.

Однако, по его словам, Германия считает, что на Берлине лежит ответственность за предоставление гарантий безопасности.