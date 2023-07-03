ВОЙНА В Украине Предоставление F-16 нужно как можно быстрее продвигать, летчики готовы хоть завтра проводить учебный процесс, - Игнат

2023-07-03 20:04

Воздушные силы ВСУ готовы к началу процесса предоставления Украине современных западных истребителей, списки летчиков для обучения утверждены и могут выезжать.

Об этом заявил спикер Воздушных Сил Юрий Игнат.

"Процесс, который уже запущен, зеленый свет есть вроде бы от всех участников нашей новообразованной авиационной коалиции, поэтому надо как можно быстрее продвигать. В Воздушных силах все готово. Мы готовы принимать заход техники, летчики готовы хоть завтра выезжать и проводить уже учебный процесс", - объяснил он.

Спикер напомнил, что списки украинских пилотов на обучение уже утверждены командующим.

По словам Игната, без авиации украинских наземных сил трудно продвигаться и отвоевывать свои территории.