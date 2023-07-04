ВОЙНА В Украине Трудовое законодательство во время военного положения: что изменилось

2023-07-04 19:15

В начале марта 2022 года был принят закон "Об особенностях трудовых отношений в период военного положения". Как отмечают в Гоструда, с ним до сих пор четко не ознакомлены работники, а также некоторые работодатели. Что изменилось с нашей работой, рассказал председатель Государственной службы Украины по вопросам труда Игорь Дегнера.

Детали

После начала военного положения был введен мораторий на осуществление проверок на предприятиях. «Это решение должно было дать бизнесу в той или иной степени адаптироваться к безопасности и законодательным изменениям, хотя мы понимаем, что на 100% адаптироваться невозможно», - говорит глава Гоструда Игорь Дегнера.

Тем не менее, с июня 2023-го, учитывая большое количество жалоб и растущий травматизм на рабочих местах, Минэкономики приняло соответствующий приказ, который вернул эти проверки. На сейчас инспекторы Гоструда проверяют предприятия только в тех случаях, если работник сам пожаловался на нарушение своих прав, по поручению премьер-министра Украины или когда на предприятии произошел несчастный случай.

В случае выявления нарушений, инспектор из Гоструда не штрафует предприятие сразу, а составляет предписание предприятию о наличии нарушения и дает время на его устранение. «Если же предприятие умышленно не хочет ничего исправлять, тогда государство должно реагировать, в том числе через санкционные меры стимулировать работодателей устранять нарушения прав наемных работников», - отмечает Игорь Дегнера.

Вопросы дистанционной работы тоже были урегулированы законодательством. Права и обязанности у работника почти такие же, как до военного положения, кроме того, что дома работник сам должен организовывать свою работу. Из-за введения упрощенного режима регулирования трудовых отношений Минэкономики и Гоструда утвердили типовую форму договора между работодателем и работником, где прописано, каким образом нужно организовывать работу дистанционно, когда работник должен быть доступным для коммуникации с работодателем, и как работодатель должен ставить задачи работнику.

Изменения в законодательстве касались и отпусков. Например, на время военного положения работодатель может отказать в предоставлении отпуска работнику. Если человек находится за границей, то для него появилась возможность получать отпуск до 90 дней без сохранения заработной платы.