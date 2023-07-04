ВОЙНА В Украине Йенс Столтенберг будет возглавлять НАТО еще один год - мандат генсека продлен

2023-07-04 15:37

Страны-члены НАТО договорились продлить мандат генерального секретаря Йенса Столтенберга еще на год - до 1 октября 2024 года. Об этом сообщается на сайте Альянса.

Указано, что окончательно это решение будет одобрено главами государств и правительств НАТО на встрече на саммите в Вильнюсе на следующей неделе.

"Для меня большая честь решения союзников НАТО продлить мой срок в должности генерального секретаря. Трансатлантическая связь между Европой и Северной Америкой обеспечивала нашу свободу и безопасность в течение почти 75 лет, и в более опасном мире наш большой Альянс важнее, чем когда-либо", - сказал Столтенберг.

В свою очередь союзники поблагодарили генерального секретаря за его руководство и приверженность делу, которые сыграли решающую роль в сохранении трансатлантического единства перед беспрецедентными вызовами безопасности.

Как известно, Йенс Столтенберг возглавляет НАТО с 1 октября 2014 года. Он должен был сложить полномочия еще в прошлом году и планировал возглавить центральный банк в родной Норвегии, но в марте 2022 года лидеры стран Альянса договорились продлить его мандат из-за начала войны в Украине.