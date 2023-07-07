ВОЙНА В Украине ВСУ за последние несколько недель заняли больше позиций, чем оккупанты за весь год

2023-07-07 21:36

Украинские военные за последние несколько недель заняли больше позиций, чем россияне за весь последний год. Об этом заявил глава Вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин. Его слова передают журналист The Guardian Дэн Саббах и Джеймс Ландейл из BBC.



Радакин описал украинскую стратегию как "морить, растягиваться и бить", чтобы постепенно разбить российские оборонительные линии.



Он также отметил, что Украина еще не начала контрнаступление в полной мере.



"Несправедливо спекулировать или привязывать Украину к срокам. Контрнаступление никогда не было единичным актом, также есть экономическое и дипломатическое", - добавил он.



По словам Радакина, в последние несколько недель Украина заняла больше позиций, чем Россия за последний год. В то же время, российская армия настолько слаба, что не имеет сил для значительного контрнаступления - за 18 месяцев боев они потеряли около 2000-2500 танков.



Также он отметил, что украинские бойцы эффективно используют ракеты Storm Shadow. Несмотря на то, что те достаточно сложны, они побеждают российскую противовоздушную оборону.



Кроме того, Радакин заявил, что ВСУ пока не прорвали оборонительные линии.



"Мы ожидаем, что Украина привлечет часть сил второго эшелона, которые у нее есть", - сказал он.



Также окупанты имеют очень эффективные линии обороны и плотность минных полей. Среди других проблем он назвал отсутствие прикрытия с воздуха и то, что Украина не получила всю необходимую технику.