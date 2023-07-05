ВОЙНА В Украине видео Гуменюк погиб, предварительно, подорвав себя, - Клименко о взрывах в Шевченковском райсуде

2023-07-05 22:30

 

Предварительно, Игорь Гуменюк в здании Шевченковского райсуда пытался совершить побег.

Об этом на брифинге сообщил глава МВД Игорь Клименко.

"Господин Гуменюк является подозреваемым в совершении тяжкого преступления в 2015 году, в результате которого погибли 4 военнослужащих НГУ. Сегодня его привезли на еще одно заседание суда. 8 лет это уже продолжается. После этого заседания, через 2 часа после его начала, господин Гуменюк сначала закрылся в туалете, после чего открыл дверь и бросил по караулу взрывное устройство.

После этого таких взрывов, скорее всего, было 2, предварительно. После этого он пытался покинуть зал суда, работники конвоя его остановили выстрелом в воздух. Он забаррикадировался в помещении, после чего сотрудники КОРД пытались его деблокировать в этом помещении. Пытались провести переговоры, он не шел на контакт. После того, как была деблокирована дверь, еще один опасный предмет был брошен в полицейских. Их жизнь спасли находившиеся перед ними щиты", - сказал он.

Правоохранители получили ранения нижних конечностей. Их жизни ничего не угрожает.

"Сам Гуменюк погиб от взрывного устройства. Сейчас работают на месте взрывотехники", - добавил Клименко.

Напомним, что вечером 5 июля в столичном Шевченковском районном суде раздался взрыв.

СМИ сообщили, что взрыв в Шевченковском райсуде устроил обвиняемый в теракте под Радой в 2015 году Гуменюк.

Позже глава МВД Клименко сообщил, что человек, устроивший взрыв, погиб.

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