ВОЙНА В Украине Буданов оценил предстоящий саммит НАТО

2023-07-06 17:37

 

Кирилл Буданов "совершенно уверен", о чем будут говорить на саммите НАТО, потому что он видел черновики речей.

Глава Главного управления разведки генерал-майор Кирилл Буданов считает, что результаты саммита НАТО в Вильнюсе разочаруют украинцев. Об этом он сказал в интервью The Times, обнародованном в четверг, 6 июля.

По его мнению, Украина не получит приглашение в Альянс по итогам саммита.

"Мне достаточно трудно отдать должное саммиту НАТО по очень простой причине: ожидания нашего общества не будут удовлетворены", - заявил Буданов.

По его информации, на саммите будут "объявлены некоторые слова, но ничего больше".

"Я вполне уверен, что будут говорить: я видел черновики речей", - заверил он.

Как известно, саммит НАТО состоится в Вильнюсе 11-12 июля. При этом в Офисе президента до сих пор не приняли решение о поездке Владимира Зеленского на мероприятие.

Как известно, глава государства требовал алгоритм вступления Украины в НАТО, а также называл условия для своей поездки в Вильнюс.

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Байден настаивает, чтобы следующим генсеком НАТО стала Урсула фон дер Ляен – СМИ

2023-07-05 19:15

Украина не получит истребителей до завершения контрнаступления - топ-чиновник НАТО

2023-07-04 20:06

Зеленский призвал Байдена незамедлительно пригласить Украину в НАТО, - CNN

2023-07-04 16:48

Йенс Столтенберг будет возглавлять НАТО еще один год - мандат генсека продлен

2023-07-04 15:37

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Буданов оценил предстоящий саммит НАТО

2023-07-06 17:37

США вот-вот могут одобрить отправку кассетных боеприпасов Украине

2023-07-06 16:48

фото На крыше энергоблока ЗАЭС появились новые неизвестные объекты

2023-07-06 16:05

Что сейчас происходит в самых горячих точках фронта - обнародованы новые данные

2023-07-06 15:37
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Буданов оценил предстоящий саммит НАТО 2023-07-06 17:37
США вот-вот могут одобрить отправку кассетных боеприпасов Украине 2023-07-06 16:48
фото На крыше энергоблока ЗАЭС появились новые неизвестные объекты 2023-07-06 16:05
Что сейчас происходит в самых горячих точках фронта - обнародованы новые данные 2023-07-06 15:37