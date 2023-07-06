ВОЙНА В Украине Буданов оценил предстоящий саммит НАТО

2023-07-06 17:37

Кирилл Буданов "совершенно уверен", о чем будут говорить на саммите НАТО, потому что он видел черновики речей.

Глава Главного управления разведки генерал-майор Кирилл Буданов считает, что результаты саммита НАТО в Вильнюсе разочаруют украинцев. Об этом он сказал в интервью The Times, обнародованном в четверг, 6 июля.

По его мнению, Украина не получит приглашение в Альянс по итогам саммита.

"Мне достаточно трудно отдать должное саммиту НАТО по очень простой причине: ожидания нашего общества не будут удовлетворены", - заявил Буданов.

По его информации, на саммите будут "объявлены некоторые слова, но ничего больше".

"Я вполне уверен, что будут говорить: я видел черновики речей", - заверил он.

Как известно, саммит НАТО состоится в Вильнюсе 11-12 июля. При этом в Офисе президента до сих пор не приняли решение о поездке Владимира Зеленского на мероприятие.

Как известно, глава государства требовал алгоритм вступления Украины в НАТО, а также называл условия для своей поездки в Вильнюс.