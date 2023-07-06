ВОЙНА В Украине Что сейчас происходит в самых горячих точках фронта - обнародованы новые данные

2023-07-06 15:37

Войска рашистов продолжают воздушные атаки и обстрелы мирных населенных пунктов Украины, а также сосредоточили усилия на четырех восточных направлениях. В то же время ВСУ сдерживают давление врага, наступают в районе Бахмута и на юге, сообщил Генеральный штаб ВСУ 6 июля.

Отмечается, что этой ночью противник нанес очередной ракетный удар по Украине, подробная информация о нем будет обнародована впоследствии.

А за прошедшие сутки оккупанты нанесли удар пятью иранскими ударными БПЛА типа Shahed, два из которых уничтожила ПВО. Кроме того, россияне нанесли 59 авиационных ударов и совершили 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

"Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - за прошедшие сутки произошло 38 боевых столкновений", - говорится в сводке.

В частности, на Купянском направлении враг не оставляет попыток наступать в районе Новоселовского Луганской области, однако ВСУ держат оборону и отразили все атаки. На Лиманском направлении российская армия пыталась вытеснить Силы обороны с занимаемых позиций в районе Новоегоровки Луганской области, успеха не имела.

На Бахмутском направлении украинские защитники успешно отбили атаки оккупантов в районах южнее Берховки и Богдановки Донецкой области. Вместе с тем ВСУ продолжают вести наступательные действия южнее и севернее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Авдеевка, на Марьинском - отразили все вражеские атаки в районе города Марьинка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения ВСУ и обстреливает. Несмотря на это, Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое артиллерийское поражение по выявленным целям РФ, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Украинская авиация за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава оккупантов и уничтожила зенитно-ракетный комплекс врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, четыре пункта управления, склад боеприпасов, восемь артиллерийских средств на огневых позициях, два средства противовоздушной обороны, одну радиолокационную станцию и четыре станции радиоэлектронной борьбы противника.