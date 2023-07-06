ВОЙНА В Украине В Раде хотят изменить правила ввоза автомобилей: какой документ потребуется

2023-07-06 20:48

 

В Верховной раде предлагают изменить правила ввоза автомобилей в Украину - потребуется документ, удостоверяющий соответствие.

Об этом говорится в проекте закона №9460.

Так, проектом определено понятие документа, удостоверяющего соответствие транспортных средств требованиям технических регламентов и экологических норм. Кроме того, приведены в соответствие с требованиями Европейского Союза и FIA положения о признании документов, выданных другими органами.

Таким образом, предлагается установить запрет эксплуатации транспортных средств, не имеющих документов, удостоверяющих соответствие.

При этом действующим автовладельцам не нужно дополнительно делать отдельные документы о соответствии или возить с собой отдельно документы о соответствии.

Исходя из пояснительной записки к проекту, на сегодняшний день украинское законодательство в сфере оценки соответствия должно быть гармонизировано с международным и европейским законодательством.

Как отмечается, соглашением об ассоциации с ЕС предусмотрено обязательство Украины по обеспечению соответствия с техническими регламентами ЕС и системам стандартизации, метрологии, аккредитации, работ по оценке соответствия и рыночного надзора.

Вдобавок к этому в соответствии со Стратегией повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине на период до 2024 года определены основные направления ее реализации, в части безопасности транспортных средств. В частности: упрощение процедуры допуска транспортных средств к участию в дорожном движении, в том числе усовершенствование процедуры сертификации транспортных средств при пересечении государственной границы.

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